◇男子ゴルフツアー日本オープン最終日（2024年10月13日埼玉県東京GC＝7251ヤード、パー70）首位と1打差の3位から出た今平周吾（32＝ロピア）が5バーディー、3ボギーの68で回り通算4アンダーで逆転し、地元でメジャー初優勝を飾った。埼玉県出身者の日本オープン制覇は初。昨年11月の三井住友VISA太平洋マスターズ以来のツアー通算10勝目で17年のツアー初優勝から7季連続優勝（歴代4位）を達成。賞金ランク4位となり上位