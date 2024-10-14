第1戦を4―1で先勝していたアルビレックス新潟は、アウェーで川崎Fを2―0で下して連勝。2戦合計6―1で初の決勝進出を果たした。前半31分にMF小見洋太（22）のゴールで先制。後半44分にはFW太田修介（28）が追加点を決めた。決勝は11月2日に国立競技場で名古屋と対戦する。次戦は18日、アウェーで横浜とリーグ戦第34節を戦う。試合後のミーティングが終わると、ロッカールームにはDF千葉が選曲したファンキーモンキーベイビーズ