「ピーススタジアム」で開かれた福山雅治さんの記念ライブ＝13日午後、長崎市JR長崎駅（長崎市）近くの複合施設「長崎スタジアムシティ」が14日開業するのを前に、地元出身の歌手福山雅治さんが13日、施設の中核となるサッカー場「ピーススタジアム」で記念ライブを開いた。「帰ってきました長崎。すごい建物ができました」と声を張り上げ「HELLO」など代表曲を披露。約2万5千人の観客を熱狂させた。記念ライブは福山さんが施