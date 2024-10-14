歌手で俳優の福山雅治（55）が13日、故郷の長崎市・長崎スタジアムシティで、こけら落としとなるフリーライブ「Great Freedom」を行った。53万人の応募から約2万5000人が無料招待され、隣接アリーナと県内23カ所でのライブビューイングにも計約1万3500人が参加する大イベントとなった。◇◇◇ライブ直前、隣接する「ハピネスアリーナ」に福山がサプライズ登場した。約5000人参加のライブビューイング会場になっ