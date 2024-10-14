北朝鮮の首都・平壌上空に韓国の無人機が飛来したという北朝鮮の主張に関連し、北朝鮮の金与正氏は13日、新たに談話を発表しました。北朝鮮は、平壌に韓国の無人機が侵入し、政府を批判するビラを飛ばしたと主張しています。これに関連し、金正恩総書記の妹・金与正氏は12日の談話で、再び無人機が発見されれば報復すると警告しました。韓国の国防省はこれに対し、「国民に危害を加えれば北朝鮮の政権が終えんを迎える」と反発して