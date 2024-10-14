木村拓哉（51）が13日、全国ツアーの横浜アリーナ初日公演を開催した。約2年半ぶりのワンマンライブとなる、自身3度目のツアー。コロナ禍後初めて、観客の声出しも解禁された公演で“再会”を果たし、1万5000人を魅了した。途中のMCで、正月恒例のフジテレビ系特番「さんタク」（来年新春放送）の公開収録が行われ、同番組の相方である明石家さんま（69）がサプライズ登場した。木村とともにセンターステージまでの花道を歩き、大