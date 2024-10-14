木村拓哉（51）が13日、全国ツアーの横浜アリーナ初日公演を開催した。約2年半ぶりのワンマンライブとなる、自身3度目のツアー。コロナ禍後初めて、観客の声出しも解禁された公演で“再会”を果たし、1万5000人を魅了した。「I’m HERE」と表示されたモニター下のステージに、木村が登場した。「久しぶり！踏み込んだね、みんな望んだ場所へ」と言って、何度もうなずいた。横浜アリーナでのライブは、SMAPのツアーで訪れた95年以