阪神が、ジェレミー・ビーズリー投手（２８）とハビー・ゲラ投手（２９）に来季の残留を要請する方針であることが１３日、分かった。来日２年目のビーズリーは主に先発で今季１４試合に登板し、８勝３敗、防御率２・４７。ゲラは５９登板で３１ホールド１４セーブ、防御率１・５５とブルペンを支えた。既に帰国しているシェルドン・ノイジー外野手（２９）とヨハン・ミエセス外野手（２９）は、今季限りで退団する。