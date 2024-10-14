◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦阪神３―１０ＤｅＮＡ（１３日・甲子園）今季中に国内ＦＡ権を取得した阪神・大山悠輔内野手（２９）が、今オフの権利行使に関して熟考していくことが１３日、分かった。現時点で阪神残留か他球団移籍を目指すか早期に決断する考えはなく、じっくりと時間をかけて自身の野球人生を決めていく。終戦が決まったこの日は「悔しいです」と言い残して