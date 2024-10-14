ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日）から本拠地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズに臨む。第１戦からいきなり千賀滉大投手（３１）と「日本人対決」が実現。地区シリーズではパドレス・ダルビッシュの前に沈黙した大谷だが、５４本塁打したレギュラーシーズンの打棒復活なるか。一方の千賀は前日会見で“大谷対策”を明かさず、静かに闘志を燃やした。夢のワールドシリーズ制覇に向け、大谷の前にま