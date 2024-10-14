俳優で歌手の木村拓哉（５１）が１３日、横浜アリーナで全国ツアー「ＳＥＥＹＯＵＴＨＥＲＥ」（全国５都市８公演）の神奈川公演初日を迎えた。８月１４日にリリースした最新アルバム「ＳＥＥＹＯＵＴＨＥＲＥ」の収録曲を中心に全２１曲を披露。ＭＣでは、公私で親交の深い明石家さんま（６９）がサプライズ登場し、豪華共演が実現した。１万５０００人の視線が一点に注がれる中、木村が直立不動で登場した。「お互い