俳優で歌手の木村拓哉（５１）が１３日、横浜アリーナで全国ツアー「ＳＥＥＹＯＵＴＨＥＲＥ」（全国５都市８公演）の神奈川公演初日を迎えた。ＭＣでは、公私で親交の深い明石家さんま（６９）がサプライズ登場し、豪華共演が実現した。ライブ中盤。木村は「この場を借りて、あの番組の収録をしたいと思っています。僕１人だと成立しないので、皆で相方を呼んであげていい？」と切り出すと、木村とファンの呼びかけで、さ