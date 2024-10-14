歌手で俳優の福山雅治（５５）が１３日、故郷の長崎スタジアムシティ施設内のサッカースタジアム（ピーススタジアム）で、こけら落としライブ「ＧｒｅａｔＦｒｅｅｄｏｍ」を無料開催した。９年ぶりとなる凱旋公演。「会いたかったですよ、長崎。帰ってきました、長崎」との呼び掛けに、２万５０００人が歓喜した。１４日に開業する街の新たなシンボルの誕生に花を添えた。「ＨＥＬＬＯ」のイントロが開演の合図になった。雲