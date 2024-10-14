今季の学生３大駅伝開幕戦、出雲駅伝は１４日、島根・出雲市出雲大社前スタート、出雲ドーム前ゴールの６区間４５・１キロで行われる。大会前日の１３日、各チームは出雲市内で最終調整した。３年連続６度目の優勝を目指す駒大の篠原倖太朗主将（４年）は最長の最終６区に出陣する。屋外記録としては５０００メートルで日本学生最高記録を持つ篠原は卒業後に実業団の富士通に進む意思を固めたことが分かった。駒大のエースとして