オリックス・西野真弘内野手（３４）が６月に取得した国内ＦＡ権を行使せず、残留を決断したことが１３日、分かった。全日程終了から２日後の８日に会談の場が設けられ、年俸２３００万円からの大幅増と複数年契約が提示されたもよう。近日中に正式表明する予定だ。球団からのスピード交渉に、スピード決断で応えた。８日の交渉後には「いろいろな話ができました。僕自身も気持ちを整理して、考えていきたいと思います」と素直