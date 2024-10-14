阪神の来季監督に藤川球児球団本部付スペシャルアシスタント（ＳＡ、４４）が就任することが１３日、分かった。３年契約とみられ、背番号は代名詞の「２２」が有力。近日中に正式発表される。師弟関係にある岡田監督のイズムを継承し、球団創設９０周年の節目に球児新監督が誕生する。甲子園を幾度も興奮のるつぼにいざなってきたレジェンドが帰ってくる。岡田イズムの後継者に、これ以上の適任者はいない。藤川球団本部付ＳＡ