歌手で俳優の木村拓哉が13日、横浜アリーナで2年半ぶりとなるワンマンライブ『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024SEE YOU THERE』を開催した。8月14日にリリースされた３rdアルバム『SEE YOU THERE』を提げてのツアーは、9月29日の大阪Asueアリーナを皮切りに全8公演。横浜では2日間で3万人を動員する。【写真】圧倒的な存在感！ステージで熱唱する木村拓哉観客の熱気に迎え入れられるようにスタートしたステージ。スクリーンに浮