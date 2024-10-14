13日、木村拓哉さんが、2年半ぶりとなるワンマンライブ『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』の横浜アリーナ公演1日目を行いました。【写真を見る】【木村拓哉】横アリ2日間で3万人動員「テンション爆上がり」ファンとの再会に「初心に帰る」シルエットで浮かび上がった木村さんがステージに登場し、“エブリバディ！“とファンに呼びかけると、会場の歓声はいきなり最高潮に。木村さんがファンに、“久しぶり！“と呼