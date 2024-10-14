吉本新喜劇の島田珠代（54）が、13日放送のカンテレ「お笑いワイドショーマルコポロリ！」（日曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。娘を持つ母としての思いを明かした。この日の番組では、珠代やキンタロー。（42）、「たんぽぽ」白鳥久美子（42）ら、仕事も家庭も頑張っている「ママ芸人」が集結し、それぞれの悩みなどを語った。珠代といえば、「パンティーテックス」などの強烈なギャグでおなじみ。珠代には現在16歳になる1