レアル・ソシエダに所属するスペイン代表MFマルティン・スビメンディが、改めて“ラ・レアル”への愛情を口にした。13日、スペイン紙『マルカ』が同選手のコメントを伝えている。現在25歳のスビメンディは2011年にレアル・ソシエダの下部組織に入団し、2019年4月にトップチームデビューを飾った。翌シーズンの終盤には完全にトップチームに定着すると、以降は主力選手へと成長。これまで公式戦198試合出場9ゴール7アシストの成