UEFAネーションズリーグ（UNL）リーグB・グループ2の第4節が13日に行われ、フィンランド代表とイングランド代表が対戦した。ギリシャ、イングランド、アイルランド、フィンランドの4チームが所属するリーグB・グループ2。開幕から2連勝を飾り順調なスタートを切ったイングランドだったが、10日に行われたギリシャ戦では1−2の敗戦を喫してしまった。これにより首位のギリシャと3ポイント差になった“スリーライオンズ”は、第4