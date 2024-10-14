生きていく上で周りと良好な関係を築くことはとても大切なことです。しかし、もし相手から嫌な行動を取られたとき、どう対処するべきなのでしょうか？今回は、周りの困惑行動への対処法について紹介します。価値観の相違を認めよう周りと自分の間の価値観の違いは、関係が悪化するきっかけになりがちです。相手の考えを尊重し、お互いに異なる背景を認め合うことが重要ではないでしょうか。相手の話に耳を傾ける自分の思いばかりを