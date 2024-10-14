結婚を目前に控えたカップルでも、互いの行動や感情の不一致に不安を覚えることも。今回は、結婚に向かない可能性がある人の特徴を見ていきましょう。相手の考えを尊重する姿勢がない共に生活を始める上で、双方の意見の一致は欠かせません。しかし相手の意見をまったく考慮しない人は、将来的に意見の衝突が起こる可能性があるので、注意しましょう。互いの価値観を共有できない二人がそれぞれ大事にしている物や価値観を尊重し合