朝晩の気温がグッと下がり、そろそろアウターの準備を進めておきたいところ。今シーズン【ユニクロ】の注目株は、コンパクトなシルエットが今っぽい、新作の「クロップドベスト」です。今回はそんな「新作ベスト」の魅力と着こなし術をご紹介。インフルエンサーも一目惚れしたと絶賛するアイテムなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 コンパクトな丈感でこなれ見え◎ クロップドベスト 【ユニクロ】「