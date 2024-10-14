10月27日に投開票される衆議院選選挙の争点となっている「政治とカネ」。自民党は公約に、党幹部に支給され使途公開不要の政策活動費に関し「将来的な廃止も念頭に透明性を確保する」と明記した。西村康稔氏は新型コロナ担当大臣や経済産業大臣などを歴任、“将来の総理候補”との期待が寄せられたことも野党からは政治資金規正法の再改正や、政策活動費の廃止、政治家本人の罰則強化などが挙がっている。 自民党の裏金問題