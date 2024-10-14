アラフォーにさしかかり、今まで着てた服がしっくりこなくなった……。そんな人には“黒”の洗練感が頼りになる予感大。今回は大人世代におすすめ【GU（ジーユー）】「秋ワンピ」を大特集！ 個性派さんにおすすめの可愛げシルエットから、上品感を引き出しそうなニットワンピまで、気になるアイテムが目白押し。ぜひデイリールックにプラスワンして、着こなしを格上げしてみて。 着こなし自在の大人っぽ