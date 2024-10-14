Machicoが新曲「有頂天」を10月23日（水）に、新曲「好き嫌いニュービート」を11月6日（水）にそれぞれ配信リリースすることを発表した。 「有頂天」「好き嫌いニュービート」は、両曲ともコンポーザー・飯島郁子氏が作詞・作曲、水口浩次氏が編曲を担当しているとのこと。 Machico「有頂天」 Machicoは、11月30日（土）に東京・豊洲PITにて『Machico Live 2024 -Cheer Up！-』を