ドジャースは13日（日本時間14日）、メッツと戦うリーグ優勝決定シリーズのロースター26人を発表した。大谷翔平、山本由伸両投手がメンバー入りした。大谷はパドレスと対戦した地区シリーズでは全5試合で「1番・指名打者」で出場。第1戦で3ランを放つなど、打率.200、1本塁打、4打点の成績だった。山本は地区シリーズ開幕投手に任命されたものの、第1戦は3回5失点。後がなくなった第5戦では5回2安打無失点の好投でチームをシ