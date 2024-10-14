アメリカの宇宙開発企業「スペースX」が宇宙船から分離された大型ロケットを地上の発射台に戻す試みに史上初めて成功しました。スペースXは13日、宇宙船「スターシップ」の5回目の無人飛行試験を行いました。打上げからおよそ2分40秒後、宇宙船から大型のロケットブースター「スーパーヘビー」が切り離されました。全長71メートル、20階建てのビルに相当する大型ロケットは、その4分後に発射場に戻り、発射台にとりつけられた“は