10日の北中米ワールドカップアジア最終予選サウジアラビア戦(○2-0)では、日本代表のビルドアップに相手のプレッシングがハマりそうな局面で、GK鈴木彩艶(パルマ)からの高弾道ロングフィードをFW上田綺世(フェイエノールト)が収めるという形で、チャンスにつなげる場面が何度か見られた。鈴木の規格外なキック力と、上田の卓越したフィジカルが噛み合った飛び道具はアジアの強豪国相手にも十分に通用。自身も“規格外”と称さ