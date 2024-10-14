タコ焼き器を使わない「丸めない明石焼き」のレシピを紹介します！■タコ焼き器不要の明石焼きmoaiskitchenだしがおいしいふんわり食感の丸めない明石焼き、ぜひ食べてみてください！明石焼きは、タコ焼きとはひと味違った兵庫県明石市の名物！本来はだし、卵、小麦粉で作った生地でタコを包んで丸めて焼くけど、このレシピは丸めずに一緒に焼くだけなので調理が簡単！フライパンでオムレツみたいに焼くだけなんです。タコ焼き器を