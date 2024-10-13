下準備がラクになれば時短にもなって、料理の負担が軽くなりますよね。そこで試してほしいのが、「ささみ」の筋がキレイに取れる裏ワザです！ 家にある調理器具を使うだけで、スルッと気持ちよく取れるんですよ。「穴あきおたま」が大活躍！１.ささみの筋を穴に入れて…。２.キッチンペーパーで筋をつかんで引っ張れば、スルスルッと取れちゃいました〜！「ささみ」の筋がキレイに取れる裏ワザ簡単！ 気持ちいい！ささみ 筋の取り