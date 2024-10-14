女性の幸せは恋愛と結婚。そんな時代は終わった……はずなのに、恋愛至上主義の風潮をいまだ感じてしまうのは、涼（堀田真由）だけではないのではないか。おそらく、多くの視聴者に言葉通り“刺さって”いるであろう日曜ドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』（日本テレビ系）第2話。大御所脚本家・黒崎（生瀬勝久）の発言に激怒した涼が、脚本家になるべく新しい一歩を踏み出す。 参考：堀田真由が時代に切り