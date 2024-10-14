メッツの千賀がドジャースとのリーグ優勝決定S初戦に先発することが正式に決定。ニューヨークで会見に臨んだ右腕は「一人一人に全力でいけたら」と意気込んだ。ド軍の強力打線を「甘い球はどの打者も長打にできる。1番から9番まで気を抜けない」と警戒。注目の大谷対策については「ここでしゃべる投手はいない」とかわした。フィリーズとの地区シリーズ第1戦では左ふくらはぎ痛から復帰して2回1失点。「いけるところまで思い