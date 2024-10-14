11日の地区シリーズ第5戦で5回無失点でシリーズ突破を決めるポストシーズン初勝利を挙げたドジャースの山本は一夜明け、キャッチボールなどで調整。ロバーツ監督は「（中4日のような）短い休息で投げることはない。いつも通りのスケジュール」と説明し、予定通り中5日なら次回登板は17日（日本時間18日）のリーグ優勝決定シリーズ第4戦の先発が有力だ。11日は63球で降板となったが、指揮官は「昨日のような投球であればもっ