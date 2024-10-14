◇ア・リーグ地区シリーズ第5戦ガーディアンズ7−3タイガース（2024年10月12日クリーブランド）ガーディアンズは劇的な一発で8年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。1―1の5回1死で4番トーマスが左中間に決勝満塁弾。リーグ投手3冠の左腕スクバルを攻略し、ポストシーズンでは球団6本目の満塁弾に「子供の頃はこういう打席を夢見ていた。最高の気分」と喜んだ。8回からは3年連続セーブ王のクラセが2イニングを