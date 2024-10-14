◇ア・リーグ地区シリーズ第5戦タイガース3−7ガーディアンズ（2024年10月12日クリーブランド）タイガースはガーディアンズに敗れて今季の戦いが終了。ポストシーズンの出場選手登録から外れていた前田もメジャー9年目を終えた。移籍1年目の今季は29試合登板で3勝7敗、防御率6・09。不本意な投球が続き、7月には中継ぎに配置転換されただけに「個人的に悔しいシーズンだった。悔しさの方が大きい」と振り返る。来季は2