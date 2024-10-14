巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（50）が12日（日本時間13日）、ニューヨーク州で開いた恒例の野球教室で取材に応じ、自身が持っていた日本選手の通算本塁打とシーズン最多打点の記録（175本塁打と116打点）をドジャース・大谷が更新したことについて「私と比較する必要はない。ベーブ・ルースと比較した方がいい」と敬意を表した。巨人の後輩である菅野が36歳シーズンとなる来季のメジャー挑戦を表明したことについ