熊本県阿蘇郡南小国町に本社を構えるRETENが、黒川温泉郷にある地域資源を活かしたライフスタイルブランド「Kloar」を立ち上げ、9月26日(木)に、ブランドサイトをオープンした。南小国町良質な自然資源を掘り起こすRETEN南小国町は筑後川の源流域であり、良質な自然資源がまだまだ多く残っている地域。RETENは、それを掘り起こすことを使命としている。また、緑ゆたかな山々に囲まれ、30軒の旅館が集まった熊本県阿蘇郡の奥地にあ