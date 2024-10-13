ローミングセイバーは、台湾の授乳関連商品専門メーカー「nenesupply(ねねさぷらい)」と提携し、10月19日(土)〜27日(日)の期間中、サンプルを無料で配布する。使いやすいさく乳機や授乳用品を追求「nenesupply」は、授乳関連商品を専門とする台湾のメーカーで、特にさく乳器の付属品の開発・製造に特化している。2010年に設立されて以来、同メーカーは、さく乳に苦労する母親や忙しい母親のために、使いやすいさく乳機や授乳用品を