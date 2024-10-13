（有働由美子キャスター）石破総理がいわゆる“裏金議員”の非公認を決めて1週間、選挙区では混乱が起きています。涙を流す人も。■“裏金”非公認で保守分裂演説で涙も選挙事務所には…「進む、力強く」。（無所属前職高木毅氏（68））「心からお詫びを申し上げる次第でございます。本当に申し訳ございません」“裏金問題”で自民党から非公認となった高木毅氏。（無所属前職高木毅氏（68））「負けられへん。やめられ