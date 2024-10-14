プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜たっぷりビビンバ丼」 「エノキとチーズの春巻き」 「ジャコとブロッコリーの和え物」 「ワカメとネギのみそ汁」 の全4品。 野菜がメインでもボリュームたっぷりのメニューです。【主食】野菜たっぷりビビンバ丼 野菜を味わうビビンバです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：529Kcal レシピ制作：料理研究家、フードコーディネータ