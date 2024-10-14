レバノン南部に駐留するUNIFIL（国連レバノン暫定軍）の施設をイスラエル軍が攻撃し、15人が治療を受けています。同様の事態はここ数日で4度目だとして、国際法に違反するとの声が上がっています。UNIFILは13日、レバノン南部のラミヤにある拠点にイスラエル軍の戦車がゲートを壊して強制的に侵入してきたと明らかにしました。抗議の結果、戦車はおよそ45分後に撤退したとしています。しかし、その後、北に100メートル離れ