ノーベル平和賞、受賞したその裏には、被爆者の思いを語り継いできた高校生たちの姿がありました。■平和公園で誓い 「“核”廃絶 諦めず」13日、日本被団協の箕牧代表委員は34万人あまりの原爆犠牲者の御霊が眠る慰霊碑を訪れました。（日本被団協箕牧智之・代表委員）「ノーベル平和賞、今回いただくことになりまして、ご報告を申し上げるところです。坪井さんがいつも言われるように、私たちは、核兵器廃絶を諦めません。」箕