韓国の無人機が北朝鮮に侵入したとされる問題をめぐり、北朝鮮の朝鮮人民軍総参謀部は軍事境界線付近の各部隊に射撃準備の態勢を整えるよう指示をしました。これは、朝鮮中央通信が13日に報じた北朝鮮国防省の報道官の発表で、朝鮮人民軍総参謀部は韓国からの無人機が再び確認された際の即時撃墜や武力衝突が拡大することに備え、軍事境界線付近の砲兵連合部隊と重要火力任務が課されている部隊に完全射撃準備態勢を整えるよう、12
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