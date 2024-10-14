周りと差がつくおしゃれを楽しむなら、足元も気にするのが上級者。そこで今回は、足元を今っぽく仕上げる【セリア】で見つけた高見えと噂の「おしゃれソックス」をご紹介。フリルやライン、花柄、ラメ入りなど、様々なアイテムが登場。お値頃にゲットできるので、まとめ買いするのもアリかも。 甘辛な足元に仕上がるフリルソックス 【セリア】「婦人ショートクルー丈 トップシアーフリル フロート