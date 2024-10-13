C･C･C富良野自然塾は、北海道富良野市において、旅行中に排出されたCO2を植樹によりオフセットする「ゼロカーボントラベラー」企画をスタートした。「ゼロカーボントラベラー」企画の概要「ゼロカーボントラベラー」企画では、旅行中の飛行機や車の移動で発生したCO2をそのままにせず、「木を植える」ことでオフセット。「ゼロカーボン」でクリーンな旅行にしようという内容の企画だ。植樹した人には、「植樹地点の緯度経度」「植