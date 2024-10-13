新潟県南魚沼市で明治時代創業の米店を営む塩沢米穀は、「混ぜ込みご飯セット」をクラウドファンディングサイト・CAMPFIREにて10月8日(火)〜31日(木)期間、予約販売を受付中だ。「混ぜ込みご飯セット」開発までの道のり日本ではお米離れが進んでおり、それと同時に全国各地で新しいブランド米が生まれている。そんな中、新潟県南魚沼市で明治時代創業の米店を営む塩沢米穀は、地域とともに歩み、地域を応援する商品をつくりたいと