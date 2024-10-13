“肌から、心と暮らしをすこやかに。”をコンセプトに、代表の舟山久美子さんが自ら立ち上げた、フルボ酸天然原液配合のスキンケアブランド「Herz skin(ヘルツスキン)」は、ブランド初のホリデー限定コフレ「FULFILLMENT HOLIDAY COLLECTION 2024」を、11月1日(金)昼の12時より公式オンラインストアで発売する。数量限定につき、なくなり次第終了となる。導入美容水とクリームがセットになって登場あたたかな陽の光に抱かれる幸福