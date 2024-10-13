カレンダーメーカーの新⽇本カレンダーは、イラストレーターのかなざわまことさんによる人気キャラクター「おひげのポン」の2025年版のカレンダーを新発売した。販売開始時期は各店舗で異なるが、全国のロフトやハンズをはじめ、地域の⽂具店や雑貨店、Amazonや楽天市場などのインターネットショップでも9⽉より販売している。ひげと耳が特徴的でモッチリとした「おひげのポン」「おひげのポン」は、ひげと耳が